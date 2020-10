Inter-Borussia Monchengladbach, Conte: “Abbiamo maggiori consapevolezze. Bastoni e Sanchez? Ecco come stanno” (Di martedì 20 ottobre 2020) L'Inter di Antonio Conte si prepara all'esordio stagionale in Champions League.I nerazzurri affronteranno a San Siro, nella prima uscita europea, i tedeschi del Borussia Monchengladbach. Avversario ostico per Lukaku & Co che vogliono iniziare al meglio la stagione Internazionale, diversi però i problemi di formazione a causa dei calciatori che non saranno disponibili causa Covid-19. L'allenatore Interista, Intervento nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Dopo un anno insieme abbiamo maggiori consapevolezze dei nostri mezzi, inoltre abbiamo preso degli innesti mirati con esperienza per accrescere qualità e mentalità. Abbiamo recuperato Bastoni, ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) L'di Antoniosi prepara all'esordio stagionale in Champions League.I nerazzurri affronteranno a San Siro, nella prima uscita europea, i tedeschi del. Avversario ostico per Lukaku & Co che vogliono iniziare al meglio la stagionenazionale, diversi però i problemi di formazione a causa dei calciatori che non saranno disponibili causa Covid-19. L'allenatoreista,vento nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Dopo un anno insieme abbiamodei nostri mezzi, inoltre abbiamo preso degli innesti mirati con esperienza per accrescere qualità e mentalità. Abbiamo recuperato, ...

Inter : ??? | VIGILIA Verso #InterBorussia: ecco il programma delle attività pre match ???? ?? - valentinolazaro : Back in full team training. ???? @borussia Purtroppo non al ??% per la partita di domani contro i miei vecchi compag… - Inter : ??? | SQUADRA 5 leggende nerazzurre da schierare in campo, chi scegliereste? Scoprite l'Inter dei sogni scelta da… - SkySport : Inter-Borussia Mönchengladbach, tutto quello che c'è da sapere - internewsit : Inter-Borussia Monchengladbach, Lazaro e altri 9 indisponibili per Rose - -