(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - L', da inizio pandemia Covid-19, ha erogato un totale di circa 20didi cassa integrazione, in particolare 12 in modo diretto e 8 a conguaglio dopo anticipo ...

INPS_it : #MisureCovid #Inps: ecco le #prestazioni erogate dall’Istituto al 10 ottobre 2020 ad oltre 14 milioni di beneficiar… - princigallomich : Inps, 20 milioni di prestazioni Cig a 6,5 mln lavoratori - nestquotidiano : Inps, 20 milioni di prestazioni Cig a 6,5 mln lavoratori - laGattaSakura : 'solamente ai dipendenti privati, agli agricoli, ai domestici, agli iscritti alla gestione separata dell’Inps e ai… - ansa_economia : Inps: cig Covid a 6,5 milioni di lavoratori, oltre 3 miliardi di ore . Lo rende noto l'istituto di previdenza #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Inps milioni

Infine, sulla base degli ultimi elementi disponibili, di fonte Inps, circa l'effettivo utilizzo delle misure di integrazione salariale, si riscontra per l'anno corrente un minor utilizzo di tali ...ROMA (ITALPRESS) – L’Inps, da inizio pandemia Covid-19, ha erogato un totale di circa 20 milioni di prestazioni di cassa integrazione, in particolare 12 in modo diretto e 8 a conguaglio dopo anticipo ...