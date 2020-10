Infortunio Calhanoglu, che tegola per il Milan: il turco in stampelle (Di martedì 20 ottobre 2020) Infortunio Calhanoglu – Sono ore di grande ansia in casa Milan, a tenere banco è l’Infortunio di Calhanoglu. I rossoneri stanno attraversando un momento magico, sono primi in campionato a punteggio pieno e si preparano per la prossima sfida in Europa League. Uno dei migliori è stato il turco, il calciatore adesso rischia di saltare alcune partite importanti. Il rossonero ha riportato una distorsione alla caviglia ed è uscito da Milanello in stampelle. Adesso dovrà sottoporsi ad accertamenti, certamente salterà la sfida contro il Celtic, in dubbio il big match contro la Roma. “Gli stupratori devono andare in carcere”, pesantissime accuse all’ex MilanL'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020)– Sono ore di grande ansia in casa, a tenere banco è l’di. I rossoneri stanno attraversando un momento magico, sono primi in campionato a punteggio pieno e si preparano per la prossima sfida in Europa League. Uno dei migliori è stato il, il calciatore adesso rischia di saltare alcune partite importanti. Il rossonero ha riportato una distorsione alla caviglia ed è uscito daello in. Adesso dovrà sottoporsi ad accertamenti, certamente salterà la sfida contro il Celtic, in dubbio il big match contro la Roma. “Gli stupratori devono andare in carcere”, pesantissime accuse all’exL'articolo ...

DiMarzio : #Milan, #Calhanoglu ha lasciato Milanello in stampelle - lucini86 : #Milan , tegola #Calhanoglu : infortunio alla caviglia per il turco - salvatorecozza1 : RT @Emiliangiolo: +++NEWS+++ Trapela pessimismo per l’infortunio di Calhanoglu: dalle prime analisi strumentali effettuate pare che il cent… - STOCALCIO1 : ??ULTIMA ORA?? infortunio per Hakan #Calhanoglu. Il turco ha lasciato Milanello in stampelle. ? #SerieA #Milan - Dacos19918832 : L'infortunio di #Calhanoglu non ci voleva, in questo momento è in assoluto uno dei giocatori più importanti per la… -