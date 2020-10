Influenza | la denuncia | ' mancano vaccini | farmacie oltre confine prese d' assalto'

MarechiaroNic : @ninazilli Lo sai che sei passibile di denuncia da noi ristoratori?!? La tua uscita è stata fuori luogo...hai l’inf… - corrado_ita : RT @GIGGIONAPOLI: @stareginarocha @ausoloda @sarabattaglia_7 @Danilo_Sant65 @Lalla702 @g_occhionero @Angie95485992 @AhiMaria1 @Alessia_ing… -

Ultime Notizie dalla rete : Influenza denuncia

Ats rassicura: ci saranno vaccini per tutti, e in tempo. Ma intanto a Desenzano e Sirmione c'è chi è pronto a varcare il confine e acquistarli in Veneto ...L'altro giorno mi sono recato dai carabinieri per una denuncia. Dovrò tornarci perchè il comandante era assente e mi è stato detto che trattandosi di una questione delicata devo parlare con lui.