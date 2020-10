In Italia si lavora troppo e nei settori sbagliati (Di martedì 20 ottobre 2020) Mark Twain diceva che ci sono tre tipi di bugie: le bugie, le dannate bugie e le statistiche, ma a volte, semplicemente, bisogna capire ciò che le statistiche cercano di rappresentare.Partiamo da due dati più volte rilevati in Italia, ovvero la bassa produttività del lavoro accompagnata al fatto che siamo il paese europeo nel quale si lavorano più ore annue/pro capite in assoluto (insieme alla Grecia). Due dati in apparente contraddizione: produciamo poco o lavoriamo tanto? La risposta sta nel comprendere che la produttività misura l’incremento di valore che un’ora di lavoro apporta a beni e servizi prodotti; pertanto la produttività non dipende solo da quante ore lavoriamo, ma da quanto valore ciò che produciamo ha sul mercato.Per tale motivo la realizzazione di viti e bulloni in serie ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Mark Twain diceva che ci sono tre tipi di bugie: le bugie, le dannate bugie e le statistiche, ma a volte, semplicemente, bisogna capire ciò che le statistiche cercano di rappresentare.Partiamo da due dati più volte rilevati in, ovvero la bassa produttività del lavoro accompagnata al fatto che siamo il paese europeo nel quale sino più ore annue/pro capite in assoluto (insieme alla Grecia). Due dati in apparente contraddizione: produciamo poco o lavoriamo tanto? La risposta sta nel comprendere che la produttività misura l’incremento di valore che un’ora di lavoro apporta a beni e servizi prodotti; pertanto la produttività non dipende solo da quante ore lavoriamo, ma da quanto valore ciò che produciamo ha sul mercato.Per tale motivo la realizzazione di viti e bulloni in serie ...

vitocrimi : Mentre in Europa si lavora senza sosta per garantire la prima tranche da 20 miliardi del #RecoveryFund nel primo se… - GiuseppeConteIT : #Brexit e #ClimateChange sono i temi #EUCO di oggi: due focus decisivi che necessitano di una soluzione coerente ed… - rimmon1971 : In Italia si lavora troppo e nei settori sbagliati - HuffPostItalia : In Italia si lavora troppo e nei settori sbagliati - grecale66 : RT @Ladonnacolcapp1: Famiglia dello Sri Lanka da 20 anni in Italia lavora senza neanche avere la possibilità di mettere niente da parte ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia lavora In Italia si lavora troppo e nei settori sbagliati L'HuffPost Assegno unico, Istat: "Incremento del 40% della spesa. ma vantaggi per i due terzi delle famiglie"

sia di quelle con figli piccoli rispetto a chi è senza figli" rispetto all'Ue28 - ha aggiunto Blangiardo - in Italia è maggiore l'incidenza di donne che non hanno mai lavorato per occuparsi dei figli ...

Covid-19, cresce lo smart working, quali gli impatti sulla mobilità

Perché occorre ripensare completamente le modalità di lavoro L’emergenza coronavirus e gli obblighi ... ci dicono che la platea di persone che potrebbero svolgere la loro mansione da remoto in Italia ...

sia di quelle con figli piccoli rispetto a chi è senza figli" rispetto all'Ue28 - ha aggiunto Blangiardo - in Italia è maggiore l'incidenza di donne che non hanno mai lavorato per occuparsi dei figli ...Perché occorre ripensare completamente le modalità di lavoro L’emergenza coronavirus e gli obblighi ... ci dicono che la platea di persone che potrebbero svolgere la loro mansione da remoto in Italia ...