In Italia il reddito medio delle donne è il 59 | 5% di quello degli uomini

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ilè pari a circa il 59,5% dia livello complessivo. E la diversità dei redditi si riflette anche nel gettito fiscale, con una minore aliquota media per ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia reddito

TGCOM

Tra i paesi coinvolti ci sono stati L’Australia e la Nuova Zelanda, ma anche Francia, Italia, USA e Austria ... tra le risposte dei due generi diminuiscono all’aumentare del reddito e aumentano al ...Figli dei fiori e dell’arte che non hanno perso l’estro durante l’emergenza sanitaria. Webinar virali sbocciati in rete per coltivare una passione attraverso dirette streaming ...