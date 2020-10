In Europa tutti rifiutano il Mes ma Zingaretti insiste: “Conte venga allo scoperto” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il segretario del PD Nicola Zingaretti continua a spingere per l’accettazione del Mes nonostante anche Spagna e Portogallo lo abbiano rifiutato In Europa sembra essere piuttosto diffusa la sfiducia verso il Mes, il fondo salvastati che dovrebbe aiutare le economie più colpite dalla crisi dovuta al Coronavirus a risollevarsi, sfiducia che però non tange minimamente … L'articolo In Europa tutti rifiutano il Mes ma Zingaretti insiste: “Conte venga allo scoperto” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 20 ottobre 2020) Il segretario del PD Nicolacontinua a spingere per l’accettazione del Mes nonostante anche Spagna e Portoglo abbiano rifiutato Insembra essere piuttosto diffusa la sfiducia verso il Mes, il fondo salvastati che dovrebbe aiutare le economie più colpite dalla crisi dovuta al Coronavirus a risollevarsi, sfiducia che però non tange minimamente … L'articolo Inil Mes ma: “Contescoperto” proviene da leggilo.org.

OfficialASRoma : 25 anni fa, Francesco @Totti realizzava un super gol contro l’Aalst in Coppa UEFA ???? Il 1° dei suoi 38 gol in Eur… - LiaCapizzi : 'Mi chiedevo se continuare o no. Mino mi ha detto: troppo facile smettere in America, devi tornare e fare vedere a… - Piu_Europa : #JeSuisProf Professore di liceo, #SamuelPaty, sgozzato a Parigi dopo aver mostrato in classe una vignetta di… - Aba_Tweet : Andrea #Pirlo non ha esordito in Serie A con Mircea #Lucescu ma con Adelio Moro. Con Lucescu ha debuttato in Europa… - Teresat14547770 : 'Più immigrati nelle case per svecchiare l'Italia': così il M5S cambia pelle - -

Ultime Notizie dalla rete : Europa tutti Seconda ondata di Coronavirus, mezza Europa torna in lockdown: l’elenco dei Paesi che richiudono Fanpage.it Champions: Conte "ora Inter ha più esperienza in Europa"

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "Il tasso di esperienza internazionale è cresciuto grazie anche alla finale di Europa League. Penso che questo abbia accresciuto l'esperienza di tutti. Poi c'è Vidal ...

Inter, Conte: "Siamo più esperti. Vincere in Europa? Sento che sono vicino"

E' stato importante maturare l'esperienza dell'anno scorso, anche attraverso la finale di Europa League. Tutti siamo cresciuti, Arturo ha esperienza da vendere. Ripartiamo più attrezzati" Bastoni ...

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "Il tasso di esperienza internazionale è cresciuto grazie anche alla finale di Europa League. Penso che questo abbia accresciuto l'esperienza di tutti. Poi c'è Vidal ...E' stato importante maturare l'esperienza dell'anno scorso, anche attraverso la finale di Europa League. Tutti siamo cresciuti, Arturo ha esperienza da vendere. Ripartiamo più attrezzati" Bastoni ...