Immobile contro Haaland: due macchine da gol, il bello della Champions (Di martedì 20 ottobre 2020) La Lazio spera di ritrovarsi in Champions, il debutto assoluto di Simone Inzaghi, la disastrosa prestazione in casa della Damp da lasciare alle spalle. Sarà la notte del ritorno di Immobile, dopo la squalifica in campionato, e quella della grande sfida a Haaland. Due che hanno dimostrato, durante la scorsa stagione, di essere autentiche macchine da gol. Immobile ha la rabbia giusta per cancellare un avvio di campionato anonimo, Haaland avrà la solita predisposizione a trasformare in oro colato qualsiasi occasione. Incrocio da urlo tra due attaccanti di spessore, il bello della Champions. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

