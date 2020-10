Immobile a segno in Champions League: l’ultima volta… con il Dortmund (Di martedì 20 ottobre 2020) Ciro Immobile ha sbloccato il risultato di Lazio-Borussia Dortmund: l’ultimo gol in Champions League con la maglia dei tedeschi Ciro Immobile ha sbloccato il risultato di Lazio-Borussia Dortmund, gara valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. L’attaccante biancoceleste è tornato al gol nella massima competizione europea sei anni dopo l’ultima volta, avvenuto proprio quando vestiva la maglia del club tedesco contro l’Anderlecht. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Ciroha sbloccato il risultato di Lazio-Borussia: l’ultimo gol incon la maglia dei tedeschi Ciroha sbloccato il risultato di Lazio-Borussia, gara valevole per la prima giornata della fase a gironi di. L’attaccante biancoceleste è tornato al gol nella massima competizione europea sei anni dopo l’ultima volta, avvenuto proprio quando vestiva la maglia del club tedesco contro l’Anderlecht. Leggi su Calcionews24.com

