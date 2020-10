Ilaria D’Amico parla per la prima volta della morte della sorella

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 ottobre 2020) LadiD’Amico è morta lo scorso settembre, è andata via in pochi mesi per colpa del cancro. La conduttrice e giornalista nesolo adesso, per laal settimanale “F”. Catia era più grande didi 12 anni, si è ammalata a gennaio del 2019, un brutto tumore all’intestino. Racconta che era la persona più sana del mondo, è stato un fulmine a ciel sereno ma con lei ha gestito tutta la malattia, è un percorso che hanno fatto insieme. Purtroppo a maggio scorso è stata di nuovo male e non c’è stato più niente da fare. LadiD’Amico è morta il 5 settembre. Un lutto che le ha cambiato la vita, che la fa ...