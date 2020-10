(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA - Tra i motivi che hanno portatoD'ilin tv c'è anche la morte della sorella: ' Catia aveva 12 anni più di me. Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un ...

ZZiliani : Stasera Anna Billò debutta su #SkySport alla conduzione dello speciale Champions che fu di Ilaria D’Amico. Un’eredi… - ZZiliani : Vince l’ambito premio “Titolo dell’anno”. Prossimamente: Buffon titolare a Crotone. Ilaria D’Amico: “Oggi non ho f… - 2020mmmm8686 : @RealPiccinini @anna_billo @SkySport @RealPiccinini visto che nei commenti tutti sottintendono che Ilaria D'Amico f… - sportli26181512 : Ilaria D'Amico, il terribile motivo che l'ha spinta a lasciare il #calcio in tv: La presentatrice di Sky rivela la… - gigiacanfora : RT @ZZiliani: Stasera Anna Billò debutta su #SkySport alla conduzione dello speciale Champions che fu di Ilaria D’Amico. Un’eredità pesante… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria Amico

ROMA - Tra i motivi che hanno portato Ilaria D’Amico a lasciare il calcio in tv c’è anche la morte della sorella: “Catia aveva 12 anni più di me. Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un ...Ilaria D'Amico nuovo programma. Dopo l'addio al mondo dello sport, la conduttrice è pronta a lanciarsi in questa nuova avventura. Un programma ...