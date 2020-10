Il virologo Crisanti: “Con 10mila casi nessun sistema regge, i dati che fanno paura sono 2: il tracciamento non funziona” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Occorre arrivare a numeri bassi di contagi perché con 10mila casi nessun sistema può reggere“: lo ha affermato Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia dell’università di Padova, ospite di ‘Agorà’ su RaiTre. “E’ un’analisi fuorviante pensare che il problema sia la quarantena ma è l’individuazione e la messa in quarantena dei contatti. Non possiamo fare come la Cina che su 11 casi ha testato 11 milioni di cittadini. Bisogna capire cosa vuol dire convivere con il virus. Oggi noi stiamo convivendo ma con sofferenza. Bisogna portarlo a un livello di trasmissione bassa e avere una qualità di vita decente, e questo si fa solo interrompendo le catene di ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) “Occorre arrivare a numeri bassi di contagi perché conpuòre“: lo ha affermato Andrea, direttore di Microbiologia e Virologia dell’università di Padova, ospite di ‘Agorà’ su RaiTre. “E’ un’analisi fuorviante pensare che il problema sia la quarantena ma è l’individuazione e la messa in quarantena dei contatti. Non possiamo fare come la Cina che su 11ha testato 11 milioni di cittadini. Bisogna capire cosa vuol dire convivere con il virus. Oggi noi stiamo convivendo ma con sofferenza. Bisogna portarlo a un livello di trasmissione bassa e avere una qualità di vita decente, e questo si fa solo interrompendo le catene di ...

