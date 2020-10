Il violinista Andrea Casta regala ai tifosi della Lazio “C’mon Eagles C’mon Lazio” un nuovo brano per suonare la carica al ritorno in Champions League 20/21 (Di martedì 20 ottobre 2020) Ma come è iniziato tutto? Il 16 febbraio 2020 lo Stadio Olimpico di Roma ha vissuto una delle “feste sportive” più intense della stagione 2019/20: 70.000 tifosi sugli spalti, tifoserie di Lazio e Inter cariche per il rispettivo sogno scudetto e una bella partita terminata 2 a 1 per la Lazio. Andrea CastaAd aprire il match un amico di Influencer Today, il violinista internazionale Andrea Casta. All’inizio di quella serata ci fu uno spettacolo a sorpresa per i tifosi: l’Amour Toujour di Gigi D’Agostino risuonò dal vivo, un’intero stadio al ritmo dell’archetto luminoso e del violino elettrico di Casta in mezzo al campo, anche perché ... Leggi su influencertoday (Di martedì 20 ottobre 2020) Ma come è iniziato tutto? Il 16 febbraio 2020 lo Stadio Olimpico di Roma ha vissuto una delle “feste sportive” più intensestagione 2019/20: 70.000sugli spalti, tifoserie die Inter cariche per il rispettivo sogno scudetto e una bella partita terminata 2 a 1 per laAd aprire il match un amico di Influencer Today, ilinternazionale. All’inizio di quella serata ci fu uno spettacolo a sorpresa per i: l’Amour Toujour di Gigi D’Agostino risuonò dal vivo, un’intero stadio al ritmo dell’archetto luminoso e del violino elettrico diin mezzo al campo, anche perché ...

