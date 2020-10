(Di martedì 20 ottobre 2020) Una circolare chiarisce i termini del nuovo Dpcm. Ai questori toccherà predisporre la forza pubblica, con l'ausilio dell'esercito, per garantire l'osservanza dei divieti. Arti marziali solo con il manichino, allenamenti singoli con la palla, sì alle assemblee di condominio i

cronaca_news : Il Viminale: 'Ordinanze dei sindaci per chiudere piazze e vie della movida' -

Ultime Notizie dalla rete : Viminale Ordinanze

Roma, 20 ott 20:02 - (Agenzia Nova) - Qualora talune Regioni, in considerazione dell'andamento epidemiologico, dovessero adottare proprie ordinanze contenenti un regime più severo,... (Rin) ...il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale nonché, in qualità di ufficiale di governo allo scopo di fronteggiare, in tali ...