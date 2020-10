Il Telegraph: gli stadi vuoti deprimono i calciatori “intrattenitori”, l’adrenalina è morta (Di martedì 20 ottobre 2020) “Non c’è ossigeno per gli animatori”. E gli “animatori” per lo psicoterapeuta dello Gary Bloom sono quei giocatori – moltissimi – che giocano principalmente perché vogliono farlo davanti ad pubblico, a cui piace essere osservati. Che senza non rendono: è morta l’adrenalina. Il Telegraph ha chiesto agli “esperti” come sta cambiando il calcio senza tifosi allo stadio, senza folle che urlano il tuo nome o lo offendono. Senza la paura di commettere un errore. Ecco, per il dottor Bloom la paura è scomparsa. Ed è anche uno dei motivi per cui si fanno più gol: gli attaccanti tirano di più, i difensori difendono peggio, sono più svogliati. Bloom divide i giocatori in due tipologie: i “calciatori” e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) “Non c’è ossigeno per gli animatori”. E gli “animatori” per lo psicoterapeuta dello Gary Bloom sono quei giocatori – moltissimi – che giocano principalmente perché vogliono farlo davanti ad pubblico, a cui piace essere osservati. Che senza non rendono: èl’adrenalina. Ilha chiesto agli “esperti” come sta cambiando il calcio senza tifosi alloo, senza folle che urlano il tuo nome o lo offendono. Senza la paura di commettere un errore. Ecco, per il dottor Bloom la paura è scomparsa. Ed è anche uno dei motivi per cui si fanno più gol: gli attaccanti tirano di più, i difensori difendono peggio, sono più svogliati. Bloom divide i giocatori in due tipologie: i “” e ...

Il Sunday Telegraph suggerisce alle Poste britanniche di seguire l'esempio delle Poste Italiane per uscire dalla crisi delle spedizioni. In un'analisi sulla crisi della Royal Mail, infatti, il ...

Storico cambiamento in programma per la Champions League. La UEFA starebbe valutando la possibilità di allargare il numero delle partecipanti alla prossima edizione. Secondo quanto ...

