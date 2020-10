Il Sindaco di Bergamo ha dichiarato che la situazione nella sua città è sotto controllo e non sono previste chiusure (Di martedì 20 ottobre 2020) Giorgio Gori ha riferito che a Bergamo, per il momento, non verranno chiuse strade o piazze. Coronavirus Bergamo, Gori: “Non chiudiamo strade o piazze” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 ottobre 2020) Giorgio Gori ha riferito che a, per il momento, non verranno chiuse strade o piazze. Coronavirus, Gori: “Non chiudiamo strade o piazze” su Notizie.it.

GloriaP81 : @omykamal La Ferragni è stata a Firenze e il Sindaco è Nardella del PD. Se può aiutare che venga a prescindere chi… - ArturoP66023286 : Pensavo che bergamo col sindaco PD fosse in Lombardia - VELOSPORT1960 : Il sindaco di Bergamo: 'Chiusura piazze non è soluzione, provvedimento non ben centrato' - barbara75ferre : RT @kryptondaddy: @giorgio_gori Mi spieghi una cosa: ma se c’è da chiudere il Sentierone ha bisogno dell’esercito? Sono una decina le vie d… - Michele16317998 : @Adnkronos Sindaco stai sereno... Non ti sbilanciavi in emergenza e lo fai adesso che a Bergamo rispetto a tutta la… -