Il ritorno del GP del Portogallo in F1

Villeneuve GP Portgallo 1996 – Photo Credit: F1OfficialTwitterAccountIl Gran Premio del Portogallo, dopo circa 24 anni, è pronto al grande ritorno in F1. Un calendario 2020 "rimescolato" che accoglie di nuovo un altro evento storico, con l'aggiunta intrigante di una nuova e veloce pista che non ha mai ospitato una gara di F1. Il circuito di Portimao, incastonato tra le montagne dell'Algarve. 

La storia del GP del Portogallo in F1

Il circuito di Portimao è nuovo per la F1 ma, il Portogallo stesso è immerso nella storia della F1, diviso tra i circuiti di Boavista e Monsanto ed infine l'amatissimo Estoril dove si è corso dal 1984 e il 1996. Ci sono stati molti vincitori leggendari, e molti di momenti memorabili. La gara d'esordio in ...

