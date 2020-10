Il regalo del ministro De Micheli ai Benetton: a cantare vittoria alla fine sono gli imprenditori (Di martedì 20 ottobre 2020) Dietro lo stop improvviso alla trattativa tra il governo e Atlantia, che sembrava ormai in dirittura d’arrivo (almeno stando agli annunci festosi di Conte e Di Maio) salvo poi arrestarsi, ci sono in realtà spaccature evidenti all’interno della formazione giallorossa. In tanti, in particolar modo, puntano il dito contro la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, rea di aver predisposto un regalo da diversi miliardi in favore della holding controllata dalla famiglia Benetton. Un pasticcio che rischia di avere un conto salato per il governo, sulla carta trincerato ancora dietro la possibilità di revocare le concessioni ma nei fatti costretto a rassegnarsi a un accordo tutt’altro che entusiasmante. Lo scontro principale è quello che riguarda il ... Leggi su ilparagone (Di martedì 20 ottobre 2020) Dietro lo stop improvvisotrattativa tra il governo e Atlantia, che sembrava ormai in dirittura d’arrivo (almeno stando agli annunci festosi di Conte e Di Maio) salvo poi arrestarsi, ciin realtà spaccature evidenti all’interno della formazione giallorossa. In tanti, in particolar modo, puntano il dito contro la ministra dei Trasporti Paola De, rea di aver predisposto unda diversi miliardi in favore della holding controllata dfamiglia. Un pasticcio che rischia di avere un conto salato per il governo, sulla carta trincerato ancora dietro la possibilità di revocare le concessioni ma nei fatti costretto a rassegnarsi a un accordo tutt’altro che entusiasmante. Lo scontro principale è quello che riguarda il ...

