Il ragazzo di 380 chili stasera su Real Time

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 20 ottobre 2020) Sulla scorta dei programmi sull’obesità in cui l’emittente è specializzata, questa serapropone il documentario Ildi 380, una sorta di derivazione dal genere di Justin, ildi 310 kg. Questa volta si narra la storia di Billy Robbins, considerato l’adolescente più grasso del mondo in lotta per far scendere il suo peso con obiettivo gli 82 kg, per poter lasciare la casa dei suoi genitori e vivere una vita indipendente. Il programma è la traduzione italiana dell’originale americano “Half Ton Teen” che vede ancora una volta protagonista il Dottor Nowzaradan nel tentativo non solo di far perdere peso a Billy ma anche di sottrarlo all’influenza negativa della madre. Half Ton Teen Il giorno ...