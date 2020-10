Il prof. Crisanti: 'Con oltre 10mila casi al giorno impossibile tracciare i contatti' (Di martedì 20 ottobre 2020) ' Convivere col virus significa portarlo al livelli trasmissione bassa in modo da mantenere una qualità di vita decente e portare avanti l'economia. Si fa solo interrompendo le catene di trasmissioni, ... Leggi su leggo (Di martedì 20 ottobre 2020) ' Convivere col virus significa portarlo al livelli trasmissione bassa in modo da mantenere una qualità di vita decente e portare avanti l'economia. Si fa solo interrompendo le catene di trasmissioni, ...

Ultime Notizie dalla rete : prof Crisanti Il prof. Crisanti: «Con oltre 10mila casi al giorno impossibile tracciare i contatti» Il Gazzettino Evento culturale col prof. Crisanti, il Comune ritira il patrocinio all'Ateneo di Treviso

TREVISO - Il Comune di Treviso nega il patrocinio a un evento culturale che prevede un intervento del professor Andrea Crisanti, per alcune sue affermazioni «che mettono in dubbio, ...

