Il Principe Filippo innamorato di un’altra? “Prima di sposare la Regina Elisabetta è andato da…”

Secondo la biografa Ingrid Seward il Principe Filippo sarebbe andato in Cornovaglia pochi giorni prima delle sue nozze per incontrare Daphne Du Maurier. Dubbi e incertezze avrebbero affollato la mente del Principe prima del fatidico "sì" con la Regina Elisabetta. Il libro 'Prince Philip Revealed: A Man of His Century' scritto dalla biografa Seward avrebbe messo alla luce dei vecchi aneddoti legati soprattutto alla vita dell'attuale marito della sovrana. Uno dei quali sarebbe la "relazione emotiva" avuta con la scrittrice Daphne Du Maurier. Secondo quanto dichiarato dalla stessa biografa, il Principe Filippo sarebbe andato a trovare la carissima amica Du Maurier prima del grande evento

