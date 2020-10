Il primario Alberto Zangrillo | “Sono contrario al metodo della paura | va detta la verità A maggio il virus era in ritirata | oggi è tornato a mordere”

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 20 ottobre 2020) “Sonoal: ossia a spaventare i cittadini affinché reagiscano come voglio io“: lo ha affermato il professor, medico del San Raffaele,dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare, in un’intervista al “CorriereSera”. “Io sono per dire la verità“, prosegue il: “Ailera ina mordere, probabilmente anche per comportamenti negligenti“. “Siamo in tempo per un’azione tempestiva. Non è una catastrofe. ...