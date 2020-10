Il presidente Mattarella premia Elena Pagliarini, l’infermiera simbolo della lotta al Coronavirus – Il video (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)«I meriti acquisiti non si esauriscono nel ricordo di un giorno ma permangono. Vi siete impegnati per la cura di coloro che erano malati per il Covid, affinché il nostro Paese non rimasse paralizzato. Come voi, tanti italiani e italiane lo hanno fatto. Voi qui li rappresentate tutti». Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica a 57 persone che si sono distinte nel servizio alla comunità durante la prima ondata. L’infermiera simbolo della lotta al Covid ai negazionisti: «Vorrei provassero quello che ho provato io»Tra i premiati e le ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020), ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)«I meriti acquisiti non si esauriscono nel ricordo di un giorno ma permangono. Vi siete impegnati per la cura di coloro che erano malati per il Covid, affinché il nostro Paese non rimasse paralizzato. Come voi, tanti italiani e italiane lo hanno fatto. Voi qui li rappresentate tutti». IlRepubblica, Sergio, ha conferito l’onorificenza di Cavaliere al meritoRepubblica a 57 persone che si sono distinte nel servizio alla comunità durante la prima ondata. L’infermieraal Covid ai negazionisti: «Vorrei provassero quello che ho provato io»Tra iti e le ...

