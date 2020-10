Il «pigiama» diventato un’icona del design milanese

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il design di Pijama lo riconosci subito. Lo incontri per le strade di Milano, negli uffici del centro e nei loft dei quartieri emergenti. Ultimamente lo riconosci anche sui volti coperti dalle mascherine – perché i “pigiami” più iconici della città sono nati per vestire i computer e oggi colorano la vita di tutti i giorni con borse, zaini, astucci, accessori per la casa e il tempo libero. Merito di due giovani creativi, che un po’ per caso per un po’ per passione hanno dato vita ad un prodotto oramai diventato un emblema del Made in Italy. Tutto è cominciato una sera…