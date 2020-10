Il piano per evitare la seconda ondata del virologo Crisanti (Di martedì 20 ottobre 2020) Oltre 400mila tamponi al giorno per spegnere sul nascere i focolai di Covid-19 e il tracciamento automatico di tutte le persone che hanno avuto un contatto con i positivi. Sono queste le due misure più importanti del documento consegnato (e pubblicato da Lettera150, la rivista del relativo think tank a cui aderiscono circa 250 accademici di diverse discipline) lo scorso 20 agosto da Andrea Crisanti, virologo dell’Università di Padova, al governo di Giuseppe Conte e al Comitato tecnico scientifico. Una proposta che, come ricorda Crisanti, non ha più «avuto riscontri», nonostante «ancora una volta si persiste nell’errore di non chiedersi come, ridotto il contagio con misure progressivamente restrittive, si faccia a mantenerlo a livelli bassi». Lacuna programmatica che secondo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 ottobre 2020) Oltre 400mila tamponi al giorno per spegnere sul nascere i focolai di Covid-19 e il tracciamento automatico di tutte le persone che hanno avuto un contatto con i positivi. Sono queste le due misure più importanti del documento consegnato (e pubblicato da Lettera150, la rivista del relativo think tank a cui aderiscono circa 250 accademici di diverse discipline) lo scorso 20 agosto da Andreadell’Università di Padova, al governo di Giuseppe Conte e al Comitato tecnico scientifico. Una proposta che, come ricorda, non ha più «avuto riscontri», nonostante «ancora una volta si persiste nell’errore di non chiedersi come, ridotto il contagio con misure progressivamente restrittive, si faccia a mantenerlo a livelli bassi». Lacuna programmatica che secondo ...

