Il Paradiso delle signore anticipazioni 21 ottobre: Salvatore ruba un’idea a Laura, lei s’infuria (Di martedì 20 ottobre 2020) Nella puntata di mercoledì 21 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che le idee di Laura si riveleranno davvero brillanti. A tal proposito, Salvatore deciderà di rubargliene una senza renderla partecipe di nulla. Questo farà infuriare la giovane. In casa Cattaneo continuerà la farsa sul matrimonio perfetto recitata da Luciano e Silvia. La nuova arrivata Stefania, invece, rimarrà spiazzata quando vedrà i disegni realizzati da Gabriella per la nuova collezione. Vittorio farà una sorpresa a Marta. Stefania estasiata al Paradiso delle signore La partenza per New York, ormai, sarà sempre più vicina per Marta. A tal proposito, nella puntata del 21 ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 20 ottobre 2020) Nella puntata di mercoledì 21delvedremo che le idee disi riveleranno davvero brillanti. A tal proposito,deciderà dirgliene una senza renderla partecipe di nulla. Questo farà infuriare la giovane. In casa Cattaneo continuerà la farsa sul matrimonio perfetto recitata da Luciano e Silvia. La nuova arrivata Stefania, invece, rimarrà spiazzata quando vedrà i disegni realizzati da Gabriella per la nuova collezione. Vittorio farà una sorpresa a Marta. Stefania estasiata alLa partenza per New York, ormai, sarà sempre più vicina per Marta. A tal proposito, nella puntata del 21 ...

