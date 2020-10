“Il paesaggio come volano per lo sviluppo di una società diversa”: Convention Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale (Di martedì 20 ottobre 2020) A 20 anni dalla Convenzione Europea la SIGEA da vita ad una grande maratona in diretta Social con i grandi esperti di economia e ambiente: “Il paesaggio come volano per lo sviluppo di una società diversa”. Un grande evento con diretta Facebook, organizzato da SIGEA – Istituto Nazionale di BioArchitettura con la partecipazione delle Università Italiane – INGV – ISPRA e associazioni nazionali del settore. Prato: “Più di 130 progetti a tutela del paesaggio all’ultima edizione del Premio del paesaggio istituito dal Consiglio d’Europa. In questi giorni è partita la Settima edizione. Regioni ed Enti Locali avranno di tempo fino al 15 Dicembre per presentare progetti sulla ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) A 20 anni dalla Convenzione Europea la SIGEA da vita ad una grande maratona in diretta Social con i grandi esperti di economia e ambiente: “Ilper lodi una società diversa”. Un grande evento con diretta Facebook, organizzato da SIGEA – Istitutodi BioArchitettura con la partecipazione delle Università Italiane – INGV – ISPRA e associazioni nazionali del settore. Prato: “Più di 130 progetti a tutela delall’ultima edizione del Premio delistituito dal Consiglio d’Europa. In questi giorni è partita la Settima edizione. Regioni ed Enti Locali avranno di tempo fino al 15 Dicembre per presentare progetti sulla ...

