Il magnate Hormoz Vasfi fa causa a Sara Croce di "Avanti un altro" per un milione di euro (Di martedì 20 ottobre 2020) Sara Croce, la Bonas di "Avanti un altro", il programma televisivo condotto da Paolo Bonolis, è chiamata a rispondere in solido con la madre Anna Maria Poillucci di una cifra che va oltre il milione di euro "per aver allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d'affari". Da quanto si apprende su Adnkronos, l'imprenditore è Hormoz Vasfi. Il magnate e petroliere è assistito dallo studio dell'avvocato Giuseppe Iannaccone di Milano, tra i più famosi studi, il quale ha notificato e depositato in tribunale l'atto di citazione per ottenere il ...

