Il magnate fa causa alla ‘Bonas’ Sara Croce per oltre un milione di euro: “vittima di una truffa” (Di martedì 20 ottobre 2020) Una causa milionaria nei confronti Sara Croce, ‘Bonas’ del programma televisivo ‘Avanti un altro’. La modella è chiamata a rispondere di una cifra che va oltre il milione di euro “per aver allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”. L’imprenditore in questione è il magnate e petroliere iraniano Hormoz Vasfi. È quanto apprende l’Adnkronos. La difesa parla di una vera e propria truffa, all’inizio della frequentazione tanti regali: un gioiello Bulgari da 50mila euro o un orologio e un bracciale Cartier, 47mila ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Unamilionaria nei confronti, ‘Bonas’ del programma televisivo ‘Avanti un altro’. La modella è chiamata a rispondere di una cifra che vaildi“per avercciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”. L’imprenditore in questione è ile petroliere iraniano Hormoz Vasfi. È quanto apprende l’Adnkronos. La difesa parla di una vera e propria truffa, all’inizio della frequentazione tanti regali: un gioiello Bulgari da 50milao un orologio e un bracciale Cartier, 47mila ...

Nella causa, subito mediaticamente pubblicizzata, che ha mosso contro l’ex fidanzata - si legge sul Corriere della Sera - alla quale chiede un milione e 51.548,72 euro di risarcimento, il magnate ...

