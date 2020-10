Il grande ritorno dell’autocertificazione | ecco quando serve e a chi

Leggi su howtodofor

(Di martedì 20 ottobre 2020) In Lombardia insieme al coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì tornerà anche l'autocertificazione. Non appena verrà firmata l'ordinanza, chi verrà controllato fuori dalla propria abitazione negli orari non consentiti dovrà autocertificare motivi di lavoro o di comprovata urgenza per giustificare l'uscita, proprio come durante il lockdown. Ildell'autocertificazione Il Corriere della Sera spiega oggi che il Viminale fornirà le indicazioni con una circolare ai prefetti in attuazione del Dpcm 18 ottobre del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'autocertificazione sarà molto simile a quella che si utilizzava da marzo a maggio e in essa bisognerà indicare: il proprio nome e cognomei propri recapitiil motivo dell'uscita ...