Il governatore della Campania si prepara alla firma dell' ordinanza scuole

(Di martedì 20 ottobre 2020), De Luca è pronto a chiudere lecon latanto contestata. Il tempo stringe, potrebbe esserci il giro di vite.chiuse? De Luca pronto are l’su Notizie.it.

FrayJosepho : Il governatore della regione italiana della Campania è il mio idolo. Assolutamente. - Capezzone : Stampare e conservare da @atlanticomag @AdrianoSut che spiega qualcosa a De Luca su Halloween, sul legame tra i viv… - SkyTG24 : Così il governatore della Lombardia #Fontana motiva la richiesta al Governo del coprifuoco nel territorio regionale… - Caterinasmn88 : RT @anikeatable: News di poco fa: Il governatore della Lombardia ha chiesto al governo un 'coprifuoco' dalle 23 alle 5 di ogni giorno a pa… - C3vLocke : @zaiapresidente sei governatore solo per un 40% di elettori che si sono recati alle urne che credono che tu voglia… -

Ultime Notizie dalla rete : governatore della

“Non ho una mia valutazione – risponde il presidente del Consiglio. - Oggettivamente prendo atto che il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha detto che, visto che nessuno prende il Mes, ci ...Oggettivamente prendo atto che il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha detto che, visto che nessuno prende il Mes, ci sarebbe uno stigma per chi lo chiede. Io non so quantificare questo ...