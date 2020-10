Il diario della Pellegrini: “Io sto meglio ma mia mamma ha sintomi Covid” (Video) (Di martedì 20 ottobre 2020) "Bad news di questa mattina: anche mia mamma ha i sintomi del Covid". Nuovo Video su Instagram di Federica Pellegrini che da 5 giorni fa un diario giornaliero della quarantena da quando è risultata positiva al Covid-19. Oggi l'annuncio della mamma che probabilmente avrà anche il Covid. Cinzia Lionello si trovava infatti in casa della figlia quando sono arrivati i risultati che attestavano il contagio della 'Divina' al nuovo Coronavirus. "Dovevo partire per Budapest e mia mamma stava qui con me, dovevamo darci il cambio con i cani - racconta la Pellegrini - E’ rimasta in quarantena preventiva in casa mia, abbiamo mantenuto la distanza, le mascherine ma non ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) "Bad news di questa mattina: anche miaha idel Covid". Nuovosu Instagram di Federicache da 5 giorni fa ungiornalieroquarantena da quando è risultata positiva al Covid-19. Oggi l'annuncioche probabilmente avrà anche il Covid. Cinzia Lionello si trovava infatti in casafiglia quando sono arrivati i risultati che attestavano il contagio'Divina' al nuovo Coronavirus. "Dovevo partire per Budapest e miastava qui con me, dovevamo darci il cambio con i cani - racconta la- E’ rimasta in quarantena preventiva in casa mia, abbiamo mantenuto la distanza, le mascherine ma non ...

ItaSportPress : Il diario della Pellegrini: 'Io sto meglio ma mia mamma ha sintomi Covid' (Video) - - secolotrentino : La signora in questione si lamentava dell’atteggiamento fin troppo severo della maestra, sfociato in un presunto sc… - secolotrentino : Dario Fina, legale della maestra catanese sospesa dall’insegnamento dopo essere stata accusata, tra le altre cose,… - nonnadedi : RT @Corriere: Federica Pellegrini e il diario della malattia: «Ho 36,5, ora posso stare in piedi un po’ di più» - TommasoSacchi : RT @ScarlettRockB: Edoardo Sacchi, il partigiano 'Dado' si è spento ieri a 98 anni a Milano. Una perdita per tutti, un antifascista che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : diario della Formia, in regalo agli studenti della "Dante Alighieri" il diario della Polizia di Stato IlFaroOnline.it Nuoto, Federica Pellegrini: "Sto bene, ma anche mia madre ha i sintomi del covid"

ROMA - Cinque giorni fa aveva annunciato al mondo in lacrime la propria positività, oggi Federica Pellegrini nel suo "diario giornaliero della quarantena" teme per la salute della mamma, Cinzia ...

Covid: Federica Pellegrini "io bene, mia mamma ha i sintomi"

Federica Pellegrini continua sui social il suo diario della convalescenza dopo aver contratto il virus e ora teme di aver contagiato sua mamma. "Io dovevo partire per Budapest e mia mamma era qui in ...

ROMA - Cinque giorni fa aveva annunciato al mondo in lacrime la propria positività, oggi Federica Pellegrini nel suo "diario giornaliero della quarantena" teme per la salute della mamma, Cinzia ...Federica Pellegrini continua sui social il suo diario della convalescenza dopo aver contratto il virus e ora teme di aver contagiato sua mamma. "Io dovevo partire per Budapest e mia mamma era qui in ...