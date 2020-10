Il Covid non frena l'export di pasta italiana, +30% in 7 mesi (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il dato di agosto conferma, nel complesso, una progressione del food made in Italy sui mercati esteri (+3% sui primi 8 mesi del 2019), per un valore di 29,4 miliardi di euro.I dati per comparto, disponibili solo per i primi sette mesi dell'anno, evidenziano una crescita a doppia cifra per la pasta, con un +30% rispetto al periodo gennaio – luglio 2019. Secondo le elaborazioni dell'ISMEA sui dati Istat, anche nei mesi più critici dell'emergenza epidemiologica, a causa delle misure restrittive adottate da molti Paesi clienti, le esportazioni di pasta non hanno infatti accusato grossi contraccolpi, a fronte di flessioni anche significative registrate dagli altri comparti nei mesi di aprile e, in particolare, di maggio.Oltre all'ottima ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il dato di agosto conferma, nel complesso, una progressione del food made in Italy sui mercati esteri (+3% sui primi 8del 2019), per un valore di 29,4 miliardi di euro.I dati per comparto, disponibili solo per i primi settedell'anno, evidenziano una crescita a doppia cifra per la, con unrispetto al periodo gennaio – luglio 2019. Secondo le elaborazioni dell'ISMEA sui dati Istat, anche neipiù critici dell'emergenza epidemiologica, a causa delle misure restrittive adottate da molti Paesi clienti, le esportazioni dinon hanno infatti accusato grossi contraccolpi, a fronte di flessioni anche significative registrate dagli altri comparti neidi aprile e, in particolare, di maggio.Oltre all'ottima ...

La pandemia ha favorito il passaggio al cashless, l’adozione di digital wallet e l'uso più diffuso dell'automazione dei pagamenti business-to-business ...

È di nuovo allarme nelle strutture per anziani della città e della provincia, dove torna a insinuarsi il Covid-19, come già avvenuto in altri capoluoghi della regione: dopo aver rappresentato uno dei ...

