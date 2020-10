Il Covid non frena gli interventi estetici: per i glutei il trend è cyborg (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – Glutei sodi e rotondi per un lato b da fare invidia: cresce la domanda di ritocchino al posteriore e a desiderarlo senza imperfezioni sono donne e uomini di ogni età. In preparazione, forse, dell’estate, e nonostante la nuova ondata di contagi da Coronavirus, non cala, anzi aumenta, il desiderio di bellezza. E sul lettino del chirurgo la tendenza è un corpo cyborg, senza inestetismi e dalle forme muscolose: le tecniche di intervento sono sempre più evolute e le protesi da innestare sempre più sofisticate, i risultati duraturi e senza controindicazioni. Molto però cambia in base al fisico: glutei molto pronunciati e glutei molto piccoli richiedono tecniche diverse, anche in base al risultato da ottenere. Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – Glutei sodi e rotondi per un lato b da fare invidia: cresce la domanda di ritocchino al posteriore e a desiderarlo senza imperfezioni sono donne e uomini di ogni età. In preparazione, forse, dell’estate, e nonostante la nuova ondata di contagi da Coronavirus, non cala, anzi aumenta, il desiderio di bellezza. E sul lettino del chirurgo la tendenza è un corpo cyborg, senza inestetismi e dalle forme muscolose: le tecniche di intervento sono sempre più evolute e le protesi da innestare sempre più sofisticate, i risultati duraturi e senza controindicazioni. Molto però cambia in base al fisico: glutei molto pronunciati e glutei molto piccoli richiedono tecniche diverse, anche in base al risultato da ottenere.

RobertoBurioni : Chiunque vi comunichi in questo momento una data di inizio per la vaccinazione contro Covid-19 vi sta prendendo in… - lorepregliasco : 17 regioni su 20 hanno oggi più persone ricoverate COVID dell'11 marzo (giorno del lockdown). 12 regioni su 20 han… - OttoemezzoTW : #LilliGruber: 'Per tutta la settimana condurrò #ottoemezzo da casa perché un mio collaboratore ha il #covid. Ieri h… - mauromostardi : RT @RobertoBurioni: Chiunque vi comunichi in questo momento una data di inizio per la vaccinazione contro Covid-19 vi sta prendendo in giro… - marrone_tommaso : RT @4everAnnina: #Pellegrini e il #Covid : «Ho 36,5, finalmente riesco ad alzarmi»- -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non "Covid non sparirà con vaccino" Adnkronos Vaccino anti Covid, Vallance: "Non eliminerà la malattia"

Per lo scienziato britannico Vallance il coronavirus non sarà sconfitto col vaccino ma rimarrà e sarà gestito come un'influenza stagionale.

Conte: «Mes, i soldi per la sanità li troviamo in altro modo»

Il presidente del Consiglio ribadisce la sua linea: «Il Mes è un debito, se ne avremo bisogno aumenteremo il deficit» ...

Per lo scienziato britannico Vallance il coronavirus non sarà sconfitto col vaccino ma rimarrà e sarà gestito come un'influenza stagionale.Il presidente del Consiglio ribadisce la sua linea: «Il Mes è un debito, se ne avremo bisogno aumenteremo il deficit» ...