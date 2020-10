"Il Covid ha colpito anche me". L'annuncio di Nunzia De Girolamo: ho tosse e dolori, è dura (Di martedì 20 ottobre 2020) "Questo virus non mi ha risparmiata: anche io ho contratto il Covid 19". L'annuncio di Nunzia De Girolamo arriva con un video su Facebook: "Dopo una cena a Benevento con una persona, poi risultata positiva, da Giovedì pomeriggio mi sono subito messa in auto isolamento anche da mio marito e mia figlia, nonché sottoposta ad un primo tampone (risultato negativo)", ha scritto l'ex deputata di Forza Italia. "Non avevo niente, ma ero comunque in isolamento in attesa dell'altro tampone. Poi domenica sono arrivati i forti dolori alle ossa, la febbre, la tosse e il mal di testa. Ieri sera il risultato: positivo. Vi consiglio, davvero, di prestare la massima attenzione. Questa malattia è infima, si annida negli angoli ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) "Questo virus non mi ha risparmiata:io ho contratto il19". L'diDearriva con un video su Facebook: "Dopo una cena a Benevento con una persona, poi risultata positiva, da Giovedì pomeriggio mi sono subito messa in auto isolamentoda mio marito e mia figlia, nonché sottoposta ad un primo tampone (risultato negativo)", ha scritto l'ex deputata di Forza Italia. "Non avevo niente, ma ero comunque in isolamento in attesa dell'altro tampone. Poi domenica sono arrivati i fortialle ossa, la febbre, lae il mal di testa. Ieri sera il risultato: positivo. Vi consiglio, davvero, di prestare la massima attenzione. Questa malattia; infima, si annida negli angoli ...

L'Unione nazionale consumatori ha elaborato i dati Istat sull'inflazione di settembre, rilevando un vero e proprio tracollo dei prezzi delle camere d'albergo a causa della crisi del settore provocata

