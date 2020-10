Il coronavirus una minaccia stagionale | l’allarmante studio degli esperti

(Di martedì 20 ottobre 2020) L’emergenzasta preoccupando nuovamente l’Italia intera. Dopo un’estate abbastanza serena, una seconda ondata di contagi sta allarmando il paese.e scienziati sono a caccia del vaccino, mentre i medici lottano ogni giorno in ospedale per salvare vite. Intanto, arrivano pareri contrastanti sul virus, alcuni dei quali sono allarmanti: secondo unopubblicato sulla rivista Science, condotto daglidella Columbia Mailman School, ilpotrebbe diventare endemico e provocare pandemie ricorrenti nella specie umana. Glihanno studiato alcune delle caratteristiche del virus, identificando i fattori principali che potrebbero renderlo una. “Il rischio di ...

VittorioSgarbi : “E poi bisogna respingere i terroristi della comunicazione, chi alimenta scenari inquietanti distribuiti a fini di… - rtl1025 : ?? Scendono sotto i 10 mila i casi di positività al #coronavirus. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono stati 9.338.… - RegLombardia : #LNews Sono 1.687 i nuovi positivi con 14.577 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 11,5 % Approfondime… - vesuvianonews : Una minorenne ed un uomo di 37 anni, entrambi di Sorrento, sono risultati positivi al coronavirus. Lo rende noto… - giorgio757 : RT @Giandom84354994: Prego I gentili utenti di questo social, di leggere l'articolo e osservare la foto. Successivamente, consiglio una vel… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus una

ilGiornale.it

Come dichiarato dall’ospedale, Saeb Erekat inoltre, presenta una situazione complicata, in quanto trattasi di paziente trapiantato ai polmoni alcuni anni fa, il che ha reso il suo sistema immunitario ...QUANDO finirà veramente questa PANDEMIA? Non è certo la prima PANDEMIA che terrorizza il mondo, ma il CORONAVIRUS, nel nuovo millennio, è stata una doccia fredda che ci ha colti impreparati e "impoten ...