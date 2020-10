Il coprifuoco in Lombardia da giovedì: spostamenti vietati, cosa chiude e sanzioni (Di martedì 20 ottobre 2020) Entra in vigore giovedì 22 ottobre il coprifuoco in tutta la Lombardia: dalle ore 23 alle 5 di mattina si dovranno quindi fermare tutte le attività e gli spostamenti, ad esclusione dei casi «eccezionali». Questi ultimi sono quelli già contemplati durante il lockdown, ovvero motivi di lavoro o comprovata urgenza. Non appena sarà firmata l'ordinanza dunque tornerà il lasciapassare nella forma del modulo di autocertificazione esattamente come avvenuto nel periodo di lockdown e nelle zone rosse dichiarate per isolare i focolai. Alla proposta di coprifuoco – condivisa dai sindaci delle città lombarde capoluogo, dai capigruppi di tutti i partiti e dal presidente della Regione, Attilio Fontana – non si è opposto il governo. Il Dcpm varato ... Leggi su gqitalia (Di martedì 20 ottobre 2020) Entra in vigore giovedì 22 ottobre ilin tutta la: dalle ore 23 alle 5 di mattina si dovranno quindi fermare tutte le attività e gli, ad esclusione dei casi «eccezionali». Questi ultimi sono quelli già contemplati durante il lockdown, ovvero motivi di lavoro o comprovata urgenza. Non appena sarà firmata l'ordinanza dunque tornerà il lasciapassare nella forma del modulo di autocertificazione esattamente come avvenuto nel periodo di lockdown e nelle zone rosse dichiarate per isolare i focolai. Alla proposta di– condivisa dai sindaci delle città lombarde capoluogo, dai capigruppi di tutti i partiti e dal presidente della Regione, Attilio Fontana – non si è opposto il governo. Il Dcpm varato ...

