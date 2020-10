Il coprifuoco è anche poco Pregliasco lancia la bomba | a Milano situazione esplosiva

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 ottobre 2020) «Credo sia giusto in questa fase parlare dise fa impressione. Deve fare impressione», se necessariopaura, «perché questa è lae le persone, soprattutto i giovani, devono capire» che il quadro dei contagi è serio. E che «il Natale che verrà dipende da noi». È soddisfatto delle misure annunciate dalla Regione Lombardia, e non esclude «la possibilità di nuove strette future se l'andamento epidemiologico lo richiederà», il virologo dell'università degli Studi diFabrizio, componente del Comitato tecnico scientifico lombardo (Cts) per l'emergenza Covid-19. Quelle prospettate «sono le questioni che avevamo posto - ...