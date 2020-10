“Il comune di Treviso revoca il patrocinio al convegno sul Coronavirus perché c’è Crisanti” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il prossimo 27 ottobre all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Treviso, è previsto un convegno sulla pandemia di Coronavirus a cui interverrà Andrea Crisanti. E proprio per la sua presenza il comune di Treviso ha ritirato il patrocinio all’evento. Lo denuncia il consigliere regionale democratico Andrea Zanoni, che definisce le motivazioni date “imbarazzanti”. A differenza di quanto sostiene la giunta comunale, prosegue Zanoni, “Crisanti non si è mai permesso di criticare il lavoro del personale sanitario, sempre in prima linea”. Anzi, “ha invece legittimamente contestato chi mandava messaggi falsamente rassicuranti, raccontava favole, parlando di virus piùdebole o ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Il prossimo 27 ottobre all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di, è previsto unsulla pandemia dia cui interverrà Andrea Crisanti. E proprio per la sua presenza ildiha ritirato ilall’evento. Lo denuncia il consigliere regionale democratico Andrea Zanoni, che definisce le motivazioni date “imbarazzanti”. A differenza di quanto sostiene la giunta comunale, prosegue Zanoni, “Crisanti non si è mai permesso di criticare il lavoro del personale sanitario, sempre in prima linea”. Anzi, “ha invece legittimamente contestato chi mandava messaggi falsamente rassicuranti, raccontava favole, parlando di virus piùdebole o ...

