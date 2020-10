Il ban USA colpisce più che mai: Huawei perde la testa della classifica mobile (Di martedì 20 ottobre 2020) Le quote di mercato di Huawei relative al mese di agosto 2020 mostrano un market share in declino possibilmente per colpa del ban USA L'articolo Il ban USA colpisce più che mai: Huawei perde la testa della classifica mobile proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 20 ottobre 2020) Le quote di mercato direlative al mese di agosto 2020 mostrano un market share in declino possibilmente per colpa del ban USA L'articolo Il ban USApiù che mai:laproviene da TuttoAndroid.

Huawei si prepara a lanciare EMUI 11 basata su Android 11

Sebbene Huawei non sia in grado di accedere ai servizi Google (GMS) a causa del ban USA, l’azienda può comunque utilizzare Android 11 open source come base per la sua skin personalizzata EMUI 11. Nel ...

