I trial del vaccino AstraZeneca ripartiranno a breve

In seguito agl effetti collaterali manfestati da uno dei volontari al vaccino della AstraZeneca, l'azienda aveva interrotto i trial, che riprenderanno in seguito alla revisione della Food and Drug

Erano stati sospesi in seguito agli effetti collaterali manifestati da uno dei volontari al vaccino. Dovrebbero riprendere nei prossimi giorni ...

Tumori: a Roma maxi-studio per cure 'su misura', arruolato secondo paziente

Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) – Un maxi studio su 1200 malati di tumore che coinvolge 41 centri oncologici distribuiti in tutta Italia, per trovare cure contro il tumore davvero personalizzate e da ...

Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) – Un maxi studio su 1200 malati di tumore che coinvolge 41 centri oncologici distribuiti in tutta Italia, per trovare cure contro il tumore davvero personalizzate e da ...