I leader religiosi: «La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità» (Di martedì 20 ottobre 2020) «La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità». Lo ribadiscono i leader delle religioni del mondo che martedì pomeriggio si sono ritrovati al Campidoglio per l’incontro di preghiera per la pace «Nessuno si salva da solo. Pace e fraternità» promosso dalla Comunità di sant’Egidio, trentaquattro anni dopo – era il 1986 – il primo incontro interreligioso convocato da Giovanni Paolo II ad Assisi. Ci sono papa Francesco, il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo, il vescovo luterano Heinrich Bedford-Strohm presidente … Continua L'articolo I leader religiosi: «La guerra è un fallimento della ... Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 ottobre 2020) «Laè une dell’umanità». Lo ribadiscono idelle religioni del mondo che martedì pomeriggio si sono ritrovati al Campidoglio per l’incontro di preghiera per la pace «Nessuno si salva da solo. Pace e fraternità» promosso dalla Comunità di sant’Egidio, trentaquattro anni dopo – era il 1986 – il primo incontro interreligioso convocato da Giovanni Paolo II ad Assisi. Ci sono papa Francesco, il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo, il vescovo luterano Heinrich Bedford-Strohm presidente … Continua L'articolo I: «Laè un...

