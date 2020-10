I dispositivi indossabili del futuro saranno alimentati dall’energia cinetica del corpo: lo studio del CalTech (Di martedì 20 ottobre 2020) Un ricercatore di ingegneria medica della prestigiosa Università californiana CalTech (California Institute of Technology), di nome Wei Gao, ha sviluppato una gamma di sensori indossabili poco costosi e soprattutto alimentabili utilizzando l’energia cinetica prodotta dai movimenti del corpo umano. Alimentare i sensori dei dispositivi indossabili infatti sarà sempre di più una sfida per i produttori nei prossimi anni: le funzioni complesse supportate sono in costante crescita (monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, dei livelli di ossigenazione del sangue etc.) e questo richiede batterie sempre più grandi, che però mal si adattano alle crescenti esigenze di miniaturizzazione e indossabilità. Gao ha dunque lavorato su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Un ricercatore di ingegneria medica della prestigiosa Università californiana(California Institute of Technology), di nome Wei Gao, ha sviluppato una gamma di sensoripoco costosi e soprattutto alimentabili utilizzando l’energiaprodotta dai movimenti delumano. Alimentare i sensori deiinfatti sarà sempre di più una sfida per i produttori nei prossimi anni: le funzioni complesse supportate sono in costante crescita (monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, dei livelli di ossigenazione del sangue etc.) e questo richiede batterie sempre più grandi, che però mal si adattano alle crescenti esigenze di miniaturizzazione età. Gao ha dunque lavorato su ...

