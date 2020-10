Houston Outlaws riabbraccia Matt Iorio L’ex giocatore è il nuovo direttore generale del team

Leggi su esports247

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il proprietario degli, ilche rappresenta la città texana dinella Overwatch League, ha appena nominatocomedella squadra, con effetto immediato. L’exprofessionista dell’Overwatch League Player è stato ampiamente considerato come uno dei migliori giocatori OWL nella stagione inaugurale del campionato.è stato anche un membro degliin occasione della Coppa del Mondo USA di Overwatch del 2017: assieme a lui, ildiè riuscito a conquistare i quarti di finale, prima di uscire sconfitto in Corea per 4-2. Please ...