HIGHLIGHTS Zenit Club Brugge – VIDEO

Leggi su giornal

(Di martedì 20 ottobre 2020) Esordio in Russia, per loSan Pietroburgo che affronterà in occasione della prima partita di Champions League i belgi del. Entrambe le compagini fanno parte del gruppo F, dove sono presenti anche Lazio e Borussia Dortmund. GLIDELLA PARTITA SARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA FINE DEL MATCHGiornal.it.