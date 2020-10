Highlights e gol Pisa-Monza, Serie B 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 20 ottobre 2020) Pisa e Monza pareggiano 1-1 all’Arena Garibaldi nella quarta giornata della Serie B 2020/2021. Succede tutto nel secondo tempo, con gli ospiti avanti dopo nemmeno un minuto con il gol di Frattesi. I toscani prima colpiscono una clamorosa traversa con Lisi, ma alla fine acciuffano il pareggio all’81’ con il destro al volo vincente di Marconi. In alto gli Highlights e i gol del match. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020)pareggiano 1-1 all’Arena Garibaldi nella quarta giornata della. Succede tutto nel secondo tempo, con gli ospiti avanti dopo nemmeno un minuto con il gol di Frattesi. I toscani prima colpiscono una clamorosa traversa con Lisi, ma alla fine acciuffano il pareggio all’81’ con il destro al volo vincente di Marconi. In alto glie i gol del match.

