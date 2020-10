Hans Zimmer in Italia nel 2022, posticipati i concerti a Milano e Bologna (Di martedì 20 ottobre 2020) Hans Zimmer in Italia nel 2022: sono stati posticipati i due concerti in programma nei palasport di Milano e Bologna. A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria attualmente in corso in tutto il mondo, le due date di Hans Zimmer in Italia vengono posticipate al 2022. Si tratta di quelle in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e all’Unipol Arena di Bologna. Le nuove date sono quelle di mercoledì 30 marzo 2022 al Mediolanum Forum di Milano e di giovedì 31 marzo 2022 all’Unipol Arena di Bologna. I biglietti ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 ottobre 2020)innel: sono statii duein programma nei palasport di. A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria attualmente in corso in tutto il mondo, le due date diinvengono posticipate al. Si tratta di quelle in programma al Mediolanum Forum di Assago () e all’Unipol Arena di. Le nuove date sono quelle di mercoledì 30 marzoal Mediolanum Forum die di giovedì 31 marzoall’Unipol Arena di. I biglietti ...

A causa della situazione sanitaria globale, le due date in Italia di Hans Zimmer sono state posticipate a mercoledì 30 marzo 2022 al Mediolanum Forum di Milano e a giovedì 31 marzo 2022 all’Unipol ...

