Ha il record del mondo di eletti Lgbt: ecco il parlamento che esce dalle elezioni in Nuova Zelanda (Di martedì 20 ottobre 2020) La Nuova Zelanda diventa il Paese con la maggiore rappresentanza arcobaleno nel mondo: dopo le elezioni di sabato scorso, che hanno confermato a larga maggioranza il governo guidato dalla popolare leader laburista Jacinda Ardern, Wellington può vantare il maggior numero di parlamentari Lgbtiq+ al mondo, saliti da 7 a 12 nella Camera di 120, con il 10% di parlamentari apertamente lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer. Di questi 8 sono stati eletti nel partito laburista e 4 tra i verdi. Nel Regno Unito la percentuale è del 7%. La Nuova Zelanda, primo paese al mondo nel 1893 a riconoscere il diritto di voto alle donne, nel 2005 ha riconosciuto le unioni civili fra coppie dello stesso sesso e nel ...

Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute il rapporto tra casi positivi e tamponi tocca il record del 9,4%

Dopo i numeri record del pezzo estivo “Caramella” feat. Bl4ir, il 23 ottobre esce “Dinero”, in collaborazione con Clementino. Prodotto dallo stesso Ivan Granatino insieme a Max D’Ambra, il brano ...

Ant Group entra in borsa: in pandemia la più grande IPO della storia

L’ingresso in Borsa di Ant Group costituisce la IPO più grande del mondo, 30 miliardi di dollari. Viene quindi superato il precedente record, stabilito nel dicembre del 2019 dalla società petrolifera ...

Dopo i numeri record del pezzo estivo "Caramella" feat. Bl4ir, il 23 ottobre esce "Dinero", in collaborazione con Clementino. Prodotto dallo stesso Ivan Granatino insieme a Max D'Ambra, il brano ...

L'ingresso in Borsa di Ant Group costituisce la IPO più grande del mondo, 30 miliardi di dollari. Viene quindi superato il precedente record, stabilito nel dicembre del 2019 dalla società petrolifera ...