Guerra fredda tra Zingaretti e Conte: il dem non accetta le parole del Premier sul Mes (Di martedì 20 ottobre 2020) E’ iniziato il gioco del silenzio tra Nicola Zingaretti e il Premier Giuseppe Conte: al segretario del Partito Democratico, infatti, non è piaciuto affatto l’intervento sul Mes del Presidente durante la conferenza stampa di domenica sera. Non è un caso, quindi, che al momento Zingaretti non abbia praticamente espresso nulla a riguardo, se non breve commento. E quando i dem non parlano, può significare una cosa sola: l’inizio di una Guerra fredda. >>Leggi anche: Governo Conte ultime news, calano i consensi per la pessima gestione della seconda ondata Mes, Zingaretti non perdona le parole di Conte Non è cosa nuova il rifiuto del segretario del PD alle polemiche. ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 ottobre 2020) E’ iniziato il gioco del silenzio tra Nicolae ilGiuseppe: al segretario del Partito Democratico, infatti, non è piaciuto affatto l’intervento sul Mes del Presidente durante la conferenza stampa di domenica sera. Non è un caso, quindi, che al momentonon abbia praticamente espresso nulla a riguardo, se non breve commento. E quando i dem non parlano, può significare una cosa sola: l’inizio di una. >>Leggi anche: Governoultime news, calano i consensi per la pessima gestione della seconda ondata Mes,non perdona lediNon è cosa nuova il rifiuto del segretario del PD alle polemiche. ...

Non è cosa nuova il rifiuto del segretario del PD alle polemiche. Anzi, quando può il dem preferisce “lavare i panni in casa”. Ma l’uscita di Conte di domenica riguardo al Mes Zingaretti ...

Non è cosa nuova il rifiuto del segretario del PD alle polemiche. Anzi, quando può il dem preferisce "lavare i panni in casa". Ma l'uscita di Conte di domenica riguardo al Mes Zingaretti ...