Guardiola: “Siamo vicini a poter vincere la Champions” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Porto che sarà l’esordio del suo City in Champions. Il tecnico catalano ha parlato di diversi temi e delle aspettative per la vittoria finale della Champions League. Queste le sue parole: “Ho l’impressione che siamo vicini al poter vincere la competizione. Allo stesso tempo commettiamo errori che spesso ti fanno dire, meritiamo di essere eliminati. Ma la strada tracciata è quella giusta, stiamo lavorando bene, il gruppo ha un altro anno di esperienza alle spalle ed è pronto a ripartire, con maggiori solidità. Non è facile arrivare a vincere la Champions, conta che tante componenti siano al posto giusto quando conterà. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 ottobre 2020) Il tecnico del Manchester City, Pep, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Porto che sarà l’esordio del suo City in Champions. Il tecnico catalano ha parlato di diversi temi e delle aspettative per la vittoria finale della Champions League. Queste le sue parole: “Ho l’impressione che siamoalla competizione. Allo stesso tempo commettiamo errori che spesso ti fanno dire, meritiamo di essere eliminati. Ma la strada tracciata è quella giusta, stiamo lavorando bene, il gruppo ha un altro anno di esperienza alle spalle ed è pronto a ripartire, con maggiori solidità. Non è facile arrivare ala Champions, conta che tante componenti siano al posto giusto quando conterà. ...

sportface2016 : #ChampionsLeague | #ManchesterCity, le parole del tecnico Pep #Guardiola alla vigilia della sfida con il #Porto… - CalcioPillole : “Non siamo poi così lontani” Pep #Guardiola carica il suo #ManchesterCity: il passo avanti per la vittoria della… - FabrizioMaretti : @augustociardi75 @_Cotu @AlessioNardo Qui siamo ad altissimi livelli Augusto! Match of the year altro che Bielsa - Guardiola.... - trico1979 : Il problema della Juve non è l'arbitro.....il problema che siamo inguardabili e facciamo sembrare il Crotone un inc… - RicSpada : @hissmile13 concordo che non siamo nè il Milan di sacchi nè il Barcellona di guardiola ma è evidente che stiamo pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola “Siamo “Il meglio deve ancora venire” da oggi al cinema Forse il nuovo “Quasi amici” Zazoom Blog